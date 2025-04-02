Новый поезд запустят в Анапу с Дальнего Востока. Об этом сообщили в Союзе транспортников Кубани.
Сезонный пассажирский поезд № 235/236 запустят из Тынды в Анапу с 28 мая. Состав отправится в 9:50 по местному времени. С Дальнего Востока он будет выезжать до 8 сентября.
Из Анапы поезд будет отправляться с 3 июня по 14 сентября по вторникам в 19:30.
Остановки состава запланированы в Юктали, Новой Чаре, Таксимо, Северобайкальске, Вихоревке, Иланской, Красноярске. Пассажиры также смогут добраться до Мариинска, Омска, Челябинска, Уфы, Самары, Сызрани, Саратова, Волгограда, Краснодара и других городов.