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Новый поезд запустят в Анапу с Дальнего Востока

Поезд в Анапу с Дальнего Востока запустят с 28 мая.

Источник: Комсомольская правда

Новый поезд запустят в Анапу с Дальнего Востока. Об этом сообщили в Союзе транспортников Кубани.

Сезонный пассажирский поезд № 235/236 запустят из Тынды в Анапу с 28 мая. Состав отправится в 9:50 по местному времени. С Дальнего Востока он будет выезжать до 8 сентября.

Из Анапы поезд будет отправляться с 3 июня по 14 сентября по вторникам в 19:30.

Остановки состава запланированы в Юктали, Новой Чаре, Таксимо, Северобайкальске, Вихоревке, Иланской, Красноярске. Пассажиры также смогут добраться до Мариинска, Омска, Челябинска, Уфы, Самары, Сызрани, Саратова, Волгограда, Краснодара и других городов.