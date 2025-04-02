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В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. До конца 2025 года в Симферополе будут отремонтированы участки дорог на 24 улицах, общей протяженностью 14 километров, что вдвое больше ранее заявленного объема работ. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пресс-службе «ВАД» сообщили, что в текущем году работники компании отремонтируют дороги на 13 улицах Симферополя, общей протяженностью 7 км.

«Список уже расширился: порядка 14 километров дорог планируется отремонтировать. Это около 24 улиц», — уточнил Тараненко.

По его словам, в данный момент работы уже начаты на площади Привокзальной, улицах Генова и Базовая, а также на переулках Альпинистов и Ровный.

Соответственно, еще девятнадцать объектов до конца года планируется к реализации. Это по документам. А там уже как у нас будет идти работа. Думаю, что будут стараться завершить раньше.

отметил Тараненко

Запланированные дорожные работы предполагают текущий ремонт, уточнил начальник управления. Ремонт включает замену бордюрного камня и тротуарного поребрика, восстановление покрытия и регулировку (замену) люков смотровых колодцев инженерных сетей.

«Разметка, организация дорожного движения тоже входит в проект», — добавил Тараненко.

Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог РК, которая утверждает графики, но администрация города может скорректировать начало работ «в зависимости от состояния сетей» и прочих факторов, добавил он.

Также, по словам Тараненко, в текущем году «Крымавтодор» проведет грейдирование некоторых дорог крымской столицы, с полным списком таких объектов можно ознакомиться на сайте администрации.

Ранее начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий сообщил, что к маю в Симферополе продлят автобусный маршрут № 13: машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала.