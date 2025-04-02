В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году

Ранее в пресс-службе «ВАД» сообщили, что в текущем году работники компании отремонтируют дороги на 13 улицах Симферополя, общей протяженностью 7 км.
«Список уже расширился: порядка 14 километров дорог планируется отремонтировать. Это около 24 улиц», — уточнил Тараненко.
По его словам, в данный момент работы уже начаты на площади Привокзальной, улицах Генова и Базовая, а также на переулках Альпинистов и Ровный.
Соответственно, еще девятнадцать объектов до конца года планируется к реализации. Это по документам. А там уже как у нас будет идти работа. Думаю, что будут стараться завершить раньше.
Запланированные дорожные работы предполагают текущий ремонт, уточнил начальник управления. Ремонт включает замену бордюрного камня и тротуарного поребрика, восстановление покрытия и регулировку (замену) люков смотровых колодцев инженерных сетей.
«Разметка, организация дорожного движения тоже входит в проект», — добавил Тараненко.
Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог РК, которая утверждает графики, но администрация города может скорректировать начало работ «в зависимости от состояния сетей» и прочих факторов, добавил он.
Также, по словам Тараненко, в текущем году «Крымавтодор» проведет грейдирование некоторых дорог крымской столицы, с полным списком таких объектов можно ознакомиться на сайте администрации.
Ранее начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий сообщил, что к маю в Симферополе продлят автобусный маршрут № 13: машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала.