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В Казахстане будет создан стратегический запас урана для АЭС

В Казахстане создадут стратегический запас урана для атомных электростанций. Уран не будет обогащаться, а сохранится в виде руды, говорится в ответе Министерства энергетики Казахстана на запрос корреспондента агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

— Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана (40%), и в его недрах сосредоточено 14% всех разведанных мировых запасов урана. В стране производится готовое ядерное топливо. Строительство АЭС позволит Казахстану использовать свои ресурсы урана для обеспечения внутреннего энергоснабжения. Для АЭС в стране будет создан стратегический запас урана, — говорится в официальном ответе.

Напомним, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Бурабае заявил о необходимости строительства трех атомных электростанций в стране. Для определения местоположения второй и третьей АЭС энергетическая система страны должна пройти глубокий анализ.

— Для определения потенциальных районов для возможного строительства последующих АЭС будет проведен детальный анализ регионов, включая прогнозные потребности в электроэнергии, темпы экономического роста, демографическую динамику и другие факторы в регионах.

В Казахстане ежегодно растет спрос на энергоресурсы. Многие ТЭЦ устарели и сильно изношены, поэтому долгое время работают на пределе своих возможностей. Они не решают проблему существенного увеличения мощности. Дефицит электроэнергии можно компенсировать строительством АЭС, — отмечают специалисты ведомства.