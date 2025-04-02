В Казахстане будет создан стратегический запас урана для АЭС

— Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана (40%), и в его недрах сосредоточено 14% всех разведанных мировых запасов урана. В стране производится готовое ядерное топливо. Строительство АЭС позволит Казахстану использовать свои ресурсы урана для обеспечения внутреннего энергоснабжения. Для АЭС в стране будет создан стратегический запас урана, — говорится в официальном ответе.