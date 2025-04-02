В Казахстане будет создан стратегический запас урана для АЭС

— Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана (40%), и в его недрах сосредоточено 14% всех разведанных мировых запасов урана. В стране производится готовое ядерное топливо. Строительство АЭС позволит Казахстану использовать свои ресурсы урана для обеспечения внутреннего энергоснабжения. Для АЭС в стране будет создан стратегический запас урана, — говорится в официальном ответе.
— Для определения потенциальных районов для возможного строительства последующих АЭС будет проведен детальный анализ регионов, включая прогнозные потребности в электроэнергии, темпы экономического роста, демографическую динамику и другие факторы в регионах.
В Казахстане ежегодно растет спрос на энергоресурсы. Многие ТЭЦ устарели и сильно изношены, поэтому долгое время работают на пределе своих возможностей. Они не решают проблему существенного увеличения мощности. Дефицит электроэнергии можно компенсировать строительством АЭС, — отмечают специалисты ведомства.