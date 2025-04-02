Импорт легковых автомобилей в Узбекистан сократился в четыре раза

Кроме того, недавний случай с китайским электрокаром C16 от Leapmotor, не прошедшим проверку на соответствие стандартам безопасности, также может повлиять на будущую статистику. И, скорее всего, это будет не последний автомобиль из КНР, сертификация которого может быть временно приостановлена.