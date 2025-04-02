Импорт легковых автомобилей в Узбекистан сократился в четыре раза

По данным Агентства по статистике, за январь-февраль 2025 года в страну было ввезено всего 4,4 тысячи машин на 75,9 миллиона долларов.
Для сравнения: за аналогичный период 2024 года было импортировано более 17 тысяч автомобилей общей стоимостью свыше 380 миллионов долларов. Таким образом, объёмы импорта снизились почти в 4 раза как по количеству, так и по стоимости.
Основными поставщиками автомобилей по-прежнему остаются Китай и Южная Корея. Из Китая в Узбекистан с начала этого года было завезено 3 149 автомобилей, из Южной Кореи — 1 191.
Эксперты связывают резкое сокращение импорта с несколькими факторами, например, повышением ставки утилизационного сбора. Также свою роль могли сыграть проблемы с сертификацией на полигоне в Пскенте, где образуются большие очереди.
Кроме того, недавний случай с китайским электрокаром C16 от Leapmotor, не прошедшим проверку на соответствие стандартам безопасности, также может повлиять на будущую статистику. И, скорее всего, это будет не последний автомобиль из КНР, сертификация которого может быть временно приостановлена.