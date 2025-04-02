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Менять асфальт на Московском шоссе начнут на следующей неделе

Фрезерование и устройство нового асфальтобетонного покрытия проезжей части Московского шоссе в Самаре запланировано в ночное время. Как сообщили в региональном минтрансе, эти работы стартуют на следующей неделе.

С 10 апреля начнется фрезерование следующих участков дорог:

  • примыкание Московского шоссе к ул. Николая Баженова (Новая Самара);
  • примыкание Московского шоссе к ул. 1 квартал (поселок Мехзавод);
  • примыкание Московского шоссе к выездам у ТРК «Московский» (Letout).

«На этих участках запланировано плавное фрезерование с минимальным переходом на асфальтированный участок дороги», — рассказал представитель подрядной организации Андрей Тятов.

Затем рабочие проведут фрезерование проезжей части от выезда из города в сторону проспекта Кирова. Параллельно специалисты будут заниматься устройством верхнего слоя асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

Напомним, что ремонт Московского шоссе стартовал 1 апреля. Работы проводят на участке от проспекта Кирова до дороги «Подъезд к Самаре от М-5 “Урал” для устранения колейности. Начал подрядчик с ремонта дождеприемных колодцев. Срок завершения всех работ — 1 сентября 2025 года.

Госконтракт на ремонт Московского шоссе стоимостью 1,2 млрд руб. минтранс заключил с АО «Дорожно-строительная компания “АВТОБАН”. Это известный федеральный подрядчик, получает заказы от Росавтодора и госкомпании “Автодор”, занимается проектированием, строительством и ремонтов дорог, мостостроением. В структуру компании входит АО “КК “Обход Тольятти”, которая заключила с самарскими властями концессионное соглашение на строительство трассы “Обход Тольятти”, в том числе Климовского моста через Волгу. Сейчас компания собирает плату за проезд по этой дороге и занимается ее содержанием.

Между тем, минтранс продолжает судиться с предыдущем подрядчиком ремонта Московского шоссе из-за колейности. В апреле в арбитраже представят результаты экспертизы дороги.