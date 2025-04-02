Менять асфальт на Московском шоссе начнут на следующей неделе

Госконтракт на ремонт Московского шоссе стоимостью 1,2 млрд руб. минтранс заключил с АО «Дорожно-строительная компания “АВТОБАН”. Это известный федеральный подрядчик, получает заказы от Росавтодора и госкомпании “Автодор”, занимается проектированием, строительством и ремонтов дорог, мостостроением. В структуру компании входит АО “КК “Обход Тольятти”, которая заключила с самарскими властями концессионное соглашение на строительство трассы “Обход Тольятти”, в том числе Климовского моста через Волгу. Сейчас компания собирает плату за проезд по этой дороге и занимается ее содержанием.