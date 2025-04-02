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Хирург-флеболог и стоматолог-ортопед: Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Петербурге

Каждая десятая вакансия в Петербурге оказалась с доходом выше 150 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Петербурге в апреле оказались хирурги-флебологи, senior iOS-разработчики и стоматологи-ортопеды. Их доходы могут достигать 800, 450 и 450 тысяч рублей соответственно.

Как сообщили аналитики hh.ru, средняя зарплата в городе в марте выросла до 84,9 тысячи рублей, что на 3,2 тысячи больше, чем в начале года. За год показатель увеличился на 14%.

— В свою очередь доход более 156 тысяч рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии. По сравнению с прошлым годом местные компании стали на 11% чаще предлагать зарплату выше рынка (от 156 тысячи), — говорится в сообщении.

В десятку самых высокооплачиваемых профессий также вошли монтажники натяжных потолков (348 тысяч), водители-курьеры по установке интернета (350 тысяч), ведущие инженеры по информационной безопасности (250 тысяч) и рилсмейкеры (400 тысяч). Некоторые профессии, например, водители на «Газель» с доходом до 350 тысяч, выглядят неожиданно конкурентоспособными.