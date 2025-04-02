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В Евпатории назвали рекомендованный тариф управляющих компаний

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Рекомендованный тариф управления многоквартирными домами в Евпатории — от 19 до 24 рублей. Такие цифры озвучил заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров в ходе прямого эфира со встречи с председателями домов и представителями власти.

Источник: РИА "Новости"

Он также уточнил, что тарифы поднимать не будут. Стоимость может меняться только в случае дополнения перечня работ новыми услугами. Это все необходимо обсуждать с жителями домов, указал Назаров. В случае полного несогласия и отсутствия возможности договориться, управляющие компании могут расторгнуть договор по истечению срока, добавил он.

Суды нужны в последнее время, надо договариваться. В обратном случае многоквартирный дом временно, до момента заключения нового договора с управляющей компанией, переведут на муниципальный тариф.

отметил Назаров

В свою очередь глава администрации города Александр Юрьев заметил, что переход на муниципальный тариф не выгоден для евпаторийцев, поскольку он высокий — 40,5 рублей.

Чтобы избежать конфликтов жильцов и обслуживающих организаций, работа последних должна быть понятна и прозрачна, резюмировали участники встречи.