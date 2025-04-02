В Евпатории назвали рекомендованный тариф управляющих компаний

Он также уточнил, что тарифы поднимать не будут. Стоимость может меняться только в случае дополнения перечня работ новыми услугами. Это все необходимо обсуждать с жителями домов, указал Назаров. В случае полного несогласия и отсутствия возможности договориться, управляющие компании могут расторгнуть договор по истечению срока, добавил он.
Суды нужны в последнее время, надо договариваться. В обратном случае многоквартирный дом временно, до момента заключения нового договора с управляющей компанией, переведут на муниципальный тариф.
В свою очередь глава администрации города Александр Юрьев заметил, что переход на муниципальный тариф не выгоден для евпаторийцев, поскольку он высокий — 40,5 рублей.
Чтобы избежать конфликтов жильцов и обслуживающих организаций, работа последних должна быть понятна и прозрачна, резюмировали участники встречи.