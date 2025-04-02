В Евпатории назвали рекомендованный тариф управляющих компаний

Он также уточнил, что тарифы поднимать не будут. Стоимость может меняться только в случае дополнения перечня работ новыми услугами. Это все необходимо обсуждать с жителями домов, указал Назаров. В случае полного несогласия и отсутствия возможности договориться, управляющие компании могут расторгнуть договор по истечению срока, добавил он.