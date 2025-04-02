В Екатеринбурге отремонтируют 20 участков улиц

В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 20 участков улиц. Все лоты на портале Госзакупок объединили в четыре тендера с начальной стоимостью в 785 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «ФедералПресс».
В сезон ремонтов в порядок приведут безымянную дорогу длиной в 3,5 километра, которая соединяет дублер Сибирского тракта с развязкой за Компрессорным заводом. Здесь пролегает самый короткий путь из центра Екатеринбурга на Трактовую улицу, где находится правительственная резиденция в Малом Истоке.
В этом сезоне отремонтируют восточную часть Объездной дороги на участке между Базовым переулком и зданием управления Росреестра по региону. Эта часть дороги пересекает развязку рядом с будущим автовокзалом на Ботанике.
Также в порядок приведут участки дорог на Шарташе, в поселке Садовый, на улицах Белореченской, Радищева, Гурзуфской, Ферганской, Окраинной, Левандовского.
Отремонтируют участок улицы Светлореченская в районе Госпиталя войск национальной гвардии. Эта дорога соединяет микрорайон Широкая речка и Юго-Западный район.
Также в списке: два участка улицы Алданской, участки по улицам Испанских Рабочих, Красноуральской, Циолковского и Первомайской.