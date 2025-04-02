Экономика без энергетики не имеет перспективы: Минниханов открыл «ЭНЕРГОПРОМ» в Казани

«Спасибо, что мы вместе проводим наш энергетический форум».
Основные мероприятия форума «ЭНЕРГОПРОМ» развернутся 2 и 3 апреля, 4 апреля станет молодежным днем. В форуме принимают участие руководители крупнейших российских энергетических компаний, представители 17 регионов России, двух городов федерального значения и зарубежных стран.
В торжественной церемонии открытия приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр энергетики России Сергей Цивилев и ряд других руководителей профильных ведомств из России, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Минниханов на церемонии выразил благодарность всем, кто приехал в столицу Татарстана для участия в форуме.
«Спасибо, что мы вместе проводим наш энергетический форум. Понимаем, что любая экономика без энергетики не имеет перспективы», — сказал Минниханов.
Раис РТ добавил, что проведение «ЭНЕРГОПРОМа» стало хорошей площадкой для того, чтобы пригласить ученых, экспертов, руководителей ведущих энергетических компаний и зарубежных партнеров.
Татарстанский лидер особо подчеркнул, что мероприятие проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Мы сегодня должны поблагодарить ветеранов за те военные годы, когда энергетика позволила обеспечить победу страны», — подчеркнул Раис РТ и пожелал всем участникам форума плодотворной и эффективной работы.
«Это важнейший вызов, на который в ближайшее время мы с вами должны ответить».
Цивилев на открытии форума подчеркнул, что в настоящее время в России наблюдаются высокий спрос на электроэнергию и рост ее потребления.
«Это важнейший вызов, на который в ближайшее время мы с вами должны ответить. Понимаем, насколько это важно для будущего страны», — сказал министр.
Он напомнил, что в стране разработана Генеральная схема развития объектов электроэнергетики до 2042 года.
«Мы сегодня, по сути, формируем долгосрочный заказ на строительство новых и реконструкцию существующих энергетических мощностей, на реконструкцию и создание новых систем передачи и хранения энергии. Это большая масштабная работа. Она требует объединения усилий всех заинтересованных сторон», — добавил глава Минэнерго РФ.
Цивилев выразил надежду, что «ЭНЕРГОПРОМ» займет место ведущего форума в энергетической отрасли.
Значение форума в период санкций.
Также слова приветствия участникам форума направили Премьер-министр России Михаил Мишустин и Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Глава Кабмина отметил, что «ЭНЕРГОПРОМ» стал площадкой, на которой представители технологических компаний и науки, а также профильные эксперты выстраивают конструктивный диалог, обмениваются опытом, интересными идеями и лучшими практиками.
«И сейчас, в условиях беспрецедентных санкций, такие встречи приобретают еще большее значение», — считает Мишустин.
Премьер назвал задачи, которые в настоящее время стоят перед отраслью: обеспечение энергетической безопасности страны, развитие внутреннего рынка энергоресурсов, реализация экспортного потенциала.
«Уверен, что форум даст возможность обсудить перспективные направления развития топливно-энергетического комплекса, найти ответы на актуальные вызовы, позволит укрепить партнерские связи, заключить соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве», — заключил глава Кабмина.
Володин в своем обращении отметил, что участникам форума предстоит обсудить вопросы, связанные с обеспечением энергетической безопасности, созданием и внедрением инновационных технологий, реализацией инфраструктурных проектов.
По его словам, предложения участников форума должны способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества и решению актуальных проблем энергетической отрасли, содействовать росту ее эффективности, повышению доступности энергоресурсов и улучшению качества жизни людей.
В этом году «ЭНЕРГОПРОМ» проходит при поддержке Минэнерго и Минпромторга РФ.