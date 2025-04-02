Экономика без энергетики не имеет перспективы: Минниханов открыл «ЭНЕРГОПРОМ» в Казани

В торжественной церемонии открытия приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр энергетики России Сергей Цивилев и ряд других руководителей профильных ведомств из России, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Минниханов на церемонии выразил благодарность всем, кто приехал в столицу Татарстана для участия в форуме.