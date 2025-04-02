В Академгородке откроется представительство лучшего вуза КНДР

Новосибирский государственный университет планирует не только наладить студенческий объем с КНДР, но и открыть полноценное представительство ведущего вуза соседней страны — Пхеньянского университета имени Ким Ир Сена. Информация об этом появилась сегодня, 2 апреля, на сайте НГУ.