В Академгородке откроется представительство лучшего вуза КНДР

На данный момент, согласно информации, представленной сотрудниками вуза, ректорат вместе с президиумом СО РАН занимается решением организационных вопросов. В частности, выбирается место для размещения представительства корейского вуза.
Результатами подобного сотрудничества могут стать совместные исследовательские программы, общие научные конференции и семинары, а также обмен студентов и преподавателей — о последнем НГУ сообщал в январе. Сами программы обмена должны заработать осенью текущего года.