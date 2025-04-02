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В Академгородке откроется представительство лучшего вуза КНДР

Новосибирский государственный университет планирует не только наладить студенческий объем с КНДР, но и открыть полноценное представительство ведущего вуза соседней страны — Пхеньянского университета имени Ким Ир Сена. Информация об этом появилась сегодня, 2 апреля, на сайте НГУ.

На данный момент, согласно информации, представленной сотрудниками вуза, ректорат вместе с президиумом СО РАН занимается решением организационных вопросов. В частности, выбирается место для размещения представительства корейского вуза.

Результатами подобного сотрудничества могут стать совместные исследовательские программы, общие научные конференции и семинары, а также обмен студентов и преподавателей — о последнем НГУ сообщал в январе. Сами программы обмена должны заработать осенью текущего года.