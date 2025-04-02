Совмин изменил систему ценового регулирования в Беларуси

В Беларуси скорректирована система ценового регулирования, сообщает телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Это регламентирует постановление Совмина (№ 713 от 2 апреля 2025-го). Документом предусматривается корректировка системы регулирования цен в Беларуси.
Известно, что изменения в ценовом регулировании затронут и производителей, и субъекты торговли.
При этом, прежде всего, корректировка системы регулирования цен принята, чтобы повысить финансовую устойчивость отечественных производителей, а также устранить административные барьеры в согласовании цен.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы цены не скакали — «особенно вверх».
Тем временем МАРТ рекомендовал объявить скидки на белорусские товары и услуги к 9 Мая. А еще МАРТ сказал торговле отказаться от коммерческой видеорекламы к 9 Мая и измениться внешне еще до 10 апреля.