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Совмин изменил систему ценового регулирования в Беларуси

Система регулирования цен изменена в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси скорректирована система ценового регулирования, сообщает телеграм-канал «Правительство Беларуси».

Это регламентирует постановление Совмина (№ 713 от 2 апреля 2025-го). Документом предусматривается корректировка системы регулирования цен в Беларуси.

Известно, что изменения в ценовом регулировании затронут и производителей, и субъекты торговли.

При этом, прежде всего, корректировка системы регулирования цен принята, чтобы повысить финансовую устойчивость отечественных производителей, а также устранить административные барьеры в согласовании цен.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы цены не скакали — «особенно вверх».

Тем временем МАРТ рекомендовал объявить скидки на белорусские товары и услуги к 9 Мая. А еще МАРТ сказал торговле отказаться от коммерческой видеорекламы к 9 Мая и измениться внешне еще до 10 апреля.