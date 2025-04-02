В Омске хотят повысить штрафы за незаконную установку киосков и павильонов

Повторное нарушение, совершённое в течение года, для граждан обойдётся в 4−5 тысяч рублей (размер штрафа не изменится), для должностных лиц — в 30−50 тысяч рублей (сейчас 20−40 тысяч), а для юридических — в 40−200 тысяч рублей (без изменений).