В Омске хотят повысить штрафы за незаконную установку киосков и павильонов

В Омске рассматривают законопроект, который повысит штрафы для предпринимателей, устанавливающих киоски и павильоны без разрешения. С инициативой выступили депутаты Горсовета ещё в конце прошлого года, а теперь документ внесён в региональное Заксобрание.
Если закон примут, штраф за первое нарушение для физических лиц увеличится с 2−4 до 3−4 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма возрастёт с 10−14 до 15−20 тысяч рублей, а для юридических — с 20−40 до 30−60 тысяч рублей.
Повторное нарушение, совершённое в течение года, для граждан обойдётся в 4−5 тысяч рублей (размер штрафа не изменится), для должностных лиц — в 30−50 тысяч рублей (сейчас 20−40 тысяч), а для юридических — в 40−200 тысяч рублей (без изменений).
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко потребовал ужесточить борьбу с незаконными торговыми точками. Он заявил, что в городе не должно появляться новых несанкционированных ларьков, и пригрозил увольнением главам округов, если ситуация не изменится.
По данным мэрии, в марте в Омске насчитывалось 355 нелегально установленных торговых объектов, которые планируют демонтировать.