Беларусь и Вьетнам могут наладить прямое авиасообщение

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Беларусь и Вьетнам планируют наладить прямое авиасообщение, сообщил заместитель белорусского премьер-министра Анатолий Сивак.
Правительственная делегация под руководством вице-премьера в эти дни находится с рабочим визитом во Вьетнаме, в ходе которого состоялось заседании межправительственной комиссии.
Как рассказал заместитель главы белорусского правительства, помимо вопросов логистики и использования в расчетах национальных валют, стороны также обсудили на заседании комиссии организацию прямого авиасообщения между странами.
«Белавиа» готова летать (во Вьетнам — Sputnik), но есть технические моменты определенные. Какую-то крайнюю дату навали на заседании комиссии. Это тоже очень важно", — сказал Сивак, видео с его комментарием опубликовано в официальном Telegram-канале Совмина.
Что касается логистики, с которой, по словам вице-премьера, есть проблемы, а также расчетов в национальных валютах, то это «два момента, которые до сегодняшнего дня являются определенным тормозом в отношениях с Вьетнамом, которые нужно преодолеть».
Планы по сотрудничеству.
В пресс-службе белорусского правительства также напомнили, что во Вьетнаме уже организована сборка автомобилей МАЗ. Однако вьетнамские партнеры нацелена на большее, добавили в Совмине.
Так, на заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудили создание совместного сборочного производства белорусских тракторов.
«Уже выбрана площадка, в разработке — несколько моделей для местного и соседних рынков. В ближайшее время запланирован выпуск пробной партии», — отметили в пресс-службе правительства.
Кроме того, Беларусь наращивает поставки продовольствия во Вьетнам. В частности, отечественная молочная продукция уже прошла сертификацию, на завершающей стадии — необходимые процедуры для поставок говядины.
«В итоге около 20 белорусский предприятий получат доступ на вьетнамский рынок», — сообщили в Совмине.
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