В Краснодаре временно изменится движение нескольких трамваев

Трамвайный маршрут № 4 отправится от улицы Индустриальной в 22:19, а из Комсомольского микрорайона — в 21:18. После 21:45 трамвай будет следовать из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка по обычному маршруту, а затем по улицам Коммунаров и Колхозной до остановки «Улица имени 40-летия Победы».