В Краснодаре временно изменится движение нескольких трамваев

В связи с ремонтом трамвайных путей на улице Коммунаров будут изменены маршруты движения трамваев № 2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная» и № 4 «Комсомольский микрорайон — улица Индустриальная».
Трамвай № 2 отправится от улицы Индустриальной в 22:23, а от улицы Декабристов — в 21:39. В 21:59 от конечной остановки «Улица Декабристов» отправится рейс, который проследует по улицам Коммунаров и Гоголя до железнодорожного вокзала Краснодар-1.
Трамвайный маршрут № 4 отправится от улицы Индустриальной в 22:19, а из Комсомольского микрорайона — в 21:18. После 21:45 трамвай будет следовать из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка по обычному маршруту, а затем по улицам Коммунаров и Колхозной до остановки «Улица имени 40-летия Победы».