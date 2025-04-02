Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре временно изменится движение нескольких трамваев

Завтра, 3 апреля, в Краснодаре временно изменится движение нескольких трамваев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В связи с ремонтом трамвайных путей на улице Коммунаров будут изменены маршруты движения трамваев № 2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная» и № 4 «Комсомольский микрорайон — улица Индустриальная».

Трамвай № 2 отправится от улицы Индустриальной в 22:23, а от улицы Декабристов — в 21:39. В 21:59 от конечной остановки «Улица Декабристов» отправится рейс, который проследует по улицам Коммунаров и Гоголя до железнодорожного вокзала Краснодар-1.

Трамвайный маршрут № 4 отправится от улицы Индустриальной в 22:19, а из Комсомольского микрорайона — в 21:18. После 21:45 трамвай будет следовать из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка по обычному маршруту, а затем по улицам Коммунаров и Колхозной до остановки «Улица имени 40-летия Победы».