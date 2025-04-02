Росстандарт возродит национальную систему краш-тестов автомобилей RuNCAP

Росстандарт отозвал с российского авторынка несколько тысяч опасных грузовиков Shacman SX3258, но на этом не все: целый ряд иномарок и отечественных моделей сейчас находятся на карандаше у агентства. В Росстандарте подчеркивают, что в стране также отозвано 1,5 млн машин со смертельно опасной подушкой безопасности Takata, но по отечественным дорогам еще ездят автомобили, которых сервисные кампании так и не коснулись. Помимо этого, ведомство намерено возобновить национальную систему краш-тестов RuNCAP. Об всем этом, а также о том, как автокомпании пытаются обманывать органы по сертификации, подсовывая на испытания золотой образец , в интервью Газете.Ru рассказал глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.