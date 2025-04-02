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Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск

Полеты по данному маршруту будут выполнять один раз в неделю по вторникам.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск, сообщает пресс-служба Air Marakanda.

«В партнерстве компании Air Marakanda и авиакомпании “Уральские авиалинии” запущен прямой регулярный рейс между Самаркандом и Красноярском», — говорится в сообщении.

Торжественная встреча прибывшего из Красноярска воздушного судна в самаркандском аэропорту прошла 1 апреля, а уже на следующий день оно отправилось в рейс с первыми пассажирами.

Полеты по данному маршруту будут выполнять один раз в неделю по вторникам согласно следующему расписанию:

  • вылет из Красноярска в 11.40, прилет в Самарканд в 13.40;
  • вылет из Самарканда в 15.00, прилет в Красноярск в 20.35.

Для каждого аэропорта указано местное время.