ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск, сообщает пресс-служба Air Marakanda.
«В партнерстве компании Air Marakanda и авиакомпании “Уральские авиалинии” запущен прямой регулярный рейс между Самаркандом и Красноярском», — говорится в сообщении.
Торжественная встреча прибывшего из Красноярска воздушного судна в самаркандском аэропорту прошла 1 апреля, а уже на следующий день оно отправилось в рейс с первыми пассажирами.
Полеты по данному маршруту будут выполнять один раз в неделю по вторникам согласно следующему расписанию:
- вылет из Красноярска в 11.40, прилет в Самарканд в 13.40;
- вылет из Самарканда в 15.00, прилет в Красноярск в 20.35.
Для каждого аэропорта указано местное время.