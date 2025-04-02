Microsoft закрыла филиал в Казани

В декабре 2024 года помимо Казани были закрыты филиалы еще в семи городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. В январе 2025 года прекратили работу пять обособленных подразделений в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле.