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Полмиллиарда рублей требуется на завершение строительства станции метро «Спортивная»

В ближайшее время власти Новосибирска объявят еще один конкурс.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Чтобы подготовить станцию метро «Спортивная» к открытию, нужно выполнить работы на полмиллиарда рублей. Поэтому в ближайшее время будет объявлен еще один конкурс, сообщил директор муниципального учреждения «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» Алексей Николаев.

Напомним, в марте власти города заключили контракт с новой компанией — «Акви технолоджи» — для продолжения работ на многострадальной станции новосибирской подземки.

«Цена первого контракта была 205 миллионов рублей, стоимость второго ориентировочно превысит 250 миллионов. В процессе работ выявляются определенные нарушения, поэтому стоимость завершения строительства станции превысит 500 миллионов», — пояснил Николаев. И добавил, что уже выполненные на станции работы превысили 2,6 миллиарда рублей.

На данный момент, по информации чиновника, общестроительные работы на станции выполнены на 99%, а связанные с инженерными сетями — на 85%. Доделывать сети предполагается по двум контрактам. По первому из них работы планируют завершить до 30 июня.