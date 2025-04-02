Тарифы на газ повысили в Актобе

«Основными причинами повышения цен АПФ АО “QazaqGaz Aimaq” стали рост тарифа на транспортировку с Т3 844,01/1 тыс. кубометров до Т5 860,54/1 тыс. кубометров, повышение снабженческой надбавки с Т539,36 до Т1 174,57», — сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий.
Специалисты проанализировали заявку предприятия, выслушали мнение жителей на общественных слушаниях и приняли новые цены на газ.
«При рассмотрении заявки были снижены тариф на транспортировку товарного газа с Т5 860,54/1тыс. кубометров до Т5 612,93/1 тыс. кубометров (снижение составило Т247,6 или 4,2%), снабженческая надбавка с Т1 174,57 до 730,69 (снижение составило Т443,9 или 37,8%). Жители, чьи затраты на комуслуги будут превышать от 5% до 7% семейного бюджета могут рассчитывать на помощь государства. Для получения жилищной помощи необходимо обратиться в акиматы», — сказал руководитель ДРЕМ Ерлан Дуйсен.