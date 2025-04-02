В Самаре нашли фальсифицированную молочную продукцию

— Исследователи провели испытание и обнаружили в масле стерины, а в пробе молока бета-ситостерин. Содержание растительных жиров в данной продукции не допускалось, при их наличии продукт должен начинаться с обозначения «молокосодержащий продукт», — отметили в сообщении.