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В Самаре нашли фальсифицированную молочную продукцию

В Самаре обнаружили некачественное сливочное масло.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сотрудники ФГБУ «ВНИИЗЖ» получили образцы сливочного масла и молока. Продукцию доставили сразу в два региона.

— Исследователи провели испытание и обнаружили в масле стерины, а в пробе молока бета-ситостерин. Содержание растительных жиров в данной продукции не допускалось, при их наличии продукт должен начинаться с обозначения «молокосодержащий продукт», — отметили в сообщении.

Полученные сведения передали в Россельхознадзор. Фальсификация молочной продукции — одна из актуальных проблем. Замену ингредиента можно отследить по изменению вкуса, аромата, текстуры и срока годности.