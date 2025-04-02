До 2030 года в Пермском крае построят 27 новых школ

В студию на радио «Комсомольская правда» пришла министр образования и науки Пермского края Раиса Алексеевна Кассина. Речь шла о самых волнующих вопросах для школьников и их родителей. Один из вопросов касался ремонта и строительства школ в регионе.
— За предыдущую пятилетку у нас было построено 40 новых крупных школ, и мы просто гордимся этой цифрой! — отметила Раиса Алексеевна. — Школы строим там, где строятся новые микрорайоны. До 2030 года планируем построить еще 27 таких же хороших и современных школ.
Помимо строительства в Минобре занимаются и ремонтами школ. В этом году после капитального ремонта будет сдано 18 школ, на 2026 год планируется капитально отремонтировать 28 школ.
— В ходе капремонта полностью обновляется внешний вид и внутреннее содержание школы, устанавливается самое современное оборудование. Учителя, дети и родители говорят, что после этого у них появляется совсем другое настроение работать и учиться.