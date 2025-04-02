До 2030 года в Пермском крае построят 27 новых школ

— За предыдущую пятилетку у нас было построено 40 новых крупных школ, и мы просто гордимся этой цифрой! — отметила Раиса Алексеевна. — Школы строим там, где строятся новые микрорайоны. До 2030 года планируем построить еще 27 таких же хороших и современных школ.