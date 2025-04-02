В Перми на расширение наземного метро выделят 28 млрд рублей

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политики власти Пермского края рассказали об инвестиционной привлекательности региона. Одним из главных инфраструктурных проектов назвали наземное метро.
Проект позволит сократить время в пути и увеличить поток пассажиров. Стоимость расширения наземного метро составит 28 млрд руб. Бюджет региона возьмет на себя половину расходов, в число крупных инвесторов войдет ОАО «РЖД».
В рамках проекта железнодорожники ведут реконструкцию и строительство двух транспортно-пересадочных узлов Перми — станцию «Пермь I» и остановочный пункт «Попова». Софинансирование проектов идет на паритетных началах.
На станции «Пермь I» построят высокую платформу и крытый надземный переход. Высокая железнодорожная посадочная платформа станет второй в городе.