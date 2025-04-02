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В Перми на расширение наземного метро выделят 28 млрд рублей

Финансирование проекта пройдет за счет инвестиций и краевого бюджета.

Источник: Комсомольская правда

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политики власти Пермского края рассказали об инвестиционной привлекательности региона. Одним из главных инфраструктурных проектов назвали наземное метро.

Проект позволит сократить время в пути и увеличить поток пассажиров. Стоимость расширения наземного метро составит 28 млрд руб. Бюджет региона возьмет на себя половину расходов, в число крупных инвесторов войдет ОАО «РЖД».

В рамках проекта железнодорожники ведут реконструкцию и строительство двух транспортно-пересадочных узлов Перми — станцию «Пермь I» и остановочный пункт «Попова». Софинансирование проектов идет на паритетных началах.

На станции «Пермь I» построят высокую платформу и крытый надземный переход. Высокая железнодорожная посадочная платформа станет второй в городе.