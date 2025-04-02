Окно возможностей: что будет с Казахстаном, если Трамп введет пошлины на российскую нефть

В результате слабеющий рубль может утянуть за собой и тенге. То есть, может сложиться парадоксальная ситуация, когда нефть дорожает, но при этом и рубль, и тенге слабеют. С одной стороны, для бюджета Казахстана это может быть выгодно, но для экономики в целом — сценарий стрессовый, резюмировал аналитик.