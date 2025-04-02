В Самарской области увеличат число электричек в сторону Жигулевского Моря

В Самарской области с 19 апреля меняется расписание электричек, предупредили в Самарской пригородной пассажирской компании. С наступлением теплой весенней погоды число рейсов в сторону Курумоча и Жигулевского Моря увеличится.
В 06.56 из Самары будет отправляться электричка до Курумоча. А в 12.10 электропоезд будет выезжать в обратном направлении. Эти ставы будут ездить 19, 20, 26, 27 и 30 апреля, а также по средам, пятницам и выходным с 1 мая до 19 октября.
С 19 апреля по 31 октября по рабочим дня будут ездить электрички от Пятилетки до Жигулевского Моря (отправление в 05.50), от Жигулевского Моря до Жигулевска (отправление в 15.40) и от Жигулевска до Жигулевского Моря (отправление в 17.07). Новые электрички вводятся и по выходным: Пятилетка — Отвага (отправление в 05.50), Жигулевское Море — Отвага (отправление в 15.40), Отвага — Жигулевское Море (отправление в 16.51).