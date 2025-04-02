В Самарской области увеличат число электричек в сторону Жигулевского Моря

С 19 апреля по 31 октября по рабочим дня будут ездить электрички от Пятилетки до Жигулевского Моря (отправление в 05.50), от Жигулевского Моря до Жигулевска (отправление в 15.40) и от Жигулевска до Жигулевского Моря (отправление в 17.07). Новые электрички вводятся и по выходным: Пятилетка — Отвага (отправление в 05.50), Жигулевское Море — Отвага (отправление в 15.40), Отвага — Жигулевское Море (отправление в 16.51).