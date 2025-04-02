В Казахстане обнаружены уникальные залежи редкоземельных металлов

Так, при выполнении поисковых работ на участке Куйректыколь выявлено несколько перспективных площадей с крупными ресурсами редкоземельных металлов, которые суммарно составляют порядка миллиона тонн.
В геологическом отношении рудовмещающие породы участка Куйректыколь представляют собой древнюю вулканическую постройку, сложенную потухшими вулканами и продуктами их деятельности, которые впоследствии были изменены более поздними магматическими процессами.
По масштабам оруденения наиболее перспективными являются площади Иргиз и Дос 2, где содержание суммы редкоземельных элементов превышает 0,1%, достигая в отдельных пробах 0,25% и выше.
После анализа всех имеющихся исторических материалов по району и данных поисковых работ также была дополнительно выделена и предварительно оценена весьма обширная прогнозная площадь Жаңа Қазақстан. Площадь включает в себя практически весь участок Куйректыколь.
«Общие прогнозные ресурсы редкоземельных металлов площади Жаңа Қазақстан до глубины 300 метров составляют свыше 20,0 млн тонн, при среднем содержании суммы редкоземельных элементов порядка 700 г/т».Пресс-служба Министерства промышленности и строительства.
Стоит отметить, что аналогов данного типа редкоземельного оруденения в Казахстане нет, что позволяет отнести его к новому промышленному типу.
Специалисты подчеркивают, что выявленные редкоземельные залежи и перспективные площади при их дальнейшем подтверждении могут в будущем вывести Казахстан на лидирующие позиции в мире по запасам редкоземельных элементов, что позволит стремительно развить высокотехнологичную отрасль редкоземельных металлов.