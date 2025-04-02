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Плату за содержание жилья увеличат в Нижнем Новгороде

С 1 июня 2025 года, для собственников которые не приняли решение о способе управления МКД в Нижнем Новгороде, содержание жилья обойдется дороже на 5.8%.

Источник: Reuters

Об этом сообщает городской департамент экономического развития.

Там же уточнили, что рост определяется исходя из индекса потребительских цен на услуги и товары. Прогноз социально-экономического развития в регионе установлен на уровне в 105.8%.

Тем не менее, если сравнивать с минувшим 2024-м годом, то увеличение пошлины составило на 20% меньше. В прошлом году жители Нижнего Новгорода платили 7.2% за содержание жилья.

Ранее мы рассказывали вам о том, что нижегородским водителям напомнили о введении новых правил.