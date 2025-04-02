«Уралхиммаш» создал реактор высотой в 52 метра

Завод «Уралхиммаш», входящий, а группу «Синара», произвел реактор, изготовленный по заказу производителя минеральных удобрений. В последний раз подобные реакторы изготавливались на предприятии в середине 80-х годов, а потом поступали на рынок из-за рубежа, сообщают в пресс-службе группы «Синара».