Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уралхиммаш» создал реактор высотой в 52 метра

Уральский завод создал реактор высотой с 18-этажный дом.

Источник: пресс-служба группы "Синара"

Завод «Уралхиммаш», входящий, а группу «Синара», произвел реактор, изготовленный по заказу производителя минеральных удобрений. В последний раз подобные реакторы изготавливались на предприятии в середине 80-х годов, а потом поступали на рынок из-за рубежа, сообщают в пресс-службе группы «Синара».

Реактор Р-101 создан для проведения реакции синтеза карбамида из аммиака и углекислого газа. Он способен производить свыше 3000 тонн удобрений в сутки.

— Завод «Уралхиммаш» установил внутренний рекорд за счет выпуска реактора. Массогабаритные показатели оборудования превзошли советские аналоги, — сообщают в компании.

Там добавили, что вес реактора составил 332 тонны, его диаметр равен 2,35 м. Высота в 52 метра сопоставима с высотой 18-этажного дома.