«Уралхиммаш» создал реактор высотой в 52 метра

Завод «Уралхиммаш», входящий, а группу «Синара», произвел реактор, изготовленный по заказу производителя минеральных удобрений. В последний раз подобные реакторы изготавливались на предприятии в середине 80-х годов, а потом поступали на рынок из-за рубежа, сообщают в пресс-службе группы «Синара».
Реактор Р-101 создан для проведения реакции синтеза карбамида из аммиака и углекислого газа. Он способен производить свыше 3000 тонн удобрений в сутки.
— Завод «Уралхиммаш» установил внутренний рекорд за счет выпуска реактора. Массогабаритные показатели оборудования превзошли советские аналоги, — сообщают в компании.
Там добавили, что вес реактора составил 332 тонны, его диаметр равен 2,35 м. Высота в 52 метра сопоставима с высотой 18-этажного дома.