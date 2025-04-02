Минтранс РФ планирует внедрение беспилотных грузовиков на М-4 «Дон»

В настоящее время технология применяется на автодорогах М-1 «Беларусь» и М-12 «Восток».
Беспилотные грузовые перевозки представляют собой транспортную технологию, использующую беспилотные автомобили (автономные грузовики) для перевозки грузов без участия человека-водителя. Транспортные средства могут работать круглосуточно без перерывов на отдых, что увеличивает скорость доставки и пропускную способность дорог.
Системы потенциально могут снизить количество ДТП и не создавать пробок и заторов. Кроме того, это решение исключит проблему дефицита квалифицированных водителей.
«Необходимо обеспечить высокий уровень безопасности и надежности автономных систем, особенно в тяжелых погодных условиях и на сложных дорогах. В этой связи защита от хакерских атак и киберпреступности является важным фактором», — добавила Алена Беликова.
Напомним, на 1062-м км трассы М-4 «Дон» разобрали мостовое полотно и заменили изношенные балки пролетных строений на правой части сооружения за две недели.