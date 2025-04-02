Пермские власти требуют сноса трех киосков в микрорайоне Нагорном

Одновременно с иском мэрия направила в суд ходатайство об обеспечительных мерах — в виде запрета распоряжаться тремя НТО и перемещать их в границах земельного участка. По мнению истца, владельцы киосков способны произвести отчуждение НТО либо передвинуть его в границах земельного участка. Однако суд не нашел оснований для запрета. Предварительное рассмотрение дела назначено на 14 мая.