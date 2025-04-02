Новый гендиректор соликамского порохового завода утвержден в должности

О том, что в АО «Соликамский завод “Урал”» меняется руководитель, «Ъ-Прикамье» сообщал минувшей осенью. Тогда утверждалось, что трудовой контракт с гендиректором предприятия Сергеем Богдановым якобы был досрочно расторгнут, а новым руководителем назначен Ильгам Ахмадуллин. Господин Ахмадуллин, согласно открытым источникам, ранее работал на руководящих должностях в ФКП «Казанский пороховой завод», а последнее его место работы — в ФКП «Авангард» (Стерлитамак, Башкортостан). По данным источников, 6 ноября он прибыл на предприятие и приступил к управлению. В местных соцсетях сообщали, что новый руководитель приступил к работе в должности и. о.