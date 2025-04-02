Автоэксперт Блинкин: вытеснение СИМ на дорогу под автомобили приведет к смертям

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга обратились к министру транспорта России Роману Старовойту с просьбой запретить передвижение электровелосипедов по тротуарам, сообщило петербургское ЗакС во вторник, 2 апреля. В 2024 году число ДТП с участием СИМ (самокаты, моноколеса, электровелосипеды, гироскутеры и другие подобные устройства) выросло на 43% по сравнению с 2023-м, а количество пострадавших в них возросло на 45%, до 4,6 тыс. человек, ранее заявил в ходе выступления в Мосгордуме начальник научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России Дмитрий Митрошин.