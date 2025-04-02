Серийное производство самолета «Освей» начнется в 2028 году

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Опытные образцы самолета «Освей» будут собраны в 2026 году, их испытания начнутся в 2027-м, рассказал в пресс-центре Sputnik заместитель директора — главный инженер ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин.
«График выполнения проекта рассчитан до 2027 года. В 2027 году планируется прохождение сертификационных испытаний опытных самолетов, которые будут строиться в 2026 году. И с 2028 года можно будет приступать в случае успешной сертификации к серийному производству этого самолета», — сообщил он.
Тучин напомнил, что «Освей» создается в рамках программы импортозамещения. Проект был начат в России на Уральском заводе гражданской авиации по заказу Минпромторга РФ несколько лет назад. Однако затем было принято решение привлечь белорусскую сторону.
«Чтобы, во-первых, и компетенции в Беларуси появились по самолетостроению, и для того, чтобы оказать содействие Уральскому заводу гражданской авиации. Поскольку они занимаются разными типами самолетов, и одновременно строить все на одной площадке — достаточно сложно», — пояснил главный инженер 558-го завода.
По его словам, в 2024 году были подписаны все необходимые документы по участию Беларуси в финансировании опытно-конструкторских работ. В апреле 2025-го состоится защита проекта по конструкции самолета, после чего начнется активная фаза разработки рабочей конструкторской документации и изготовление деталей для самолета, проинформировал Тучин.
«Освей» рассчитан на перевозку 19 пассажиров и предназначен для авиаперевозок по местным и региональным воздушным линиям. Эксплуатация самолета возможна как в пассажирском, грузовом, так и грузопассажирском варианте.