Серийное производство самолета «Освей» начнется в 2028 году

«График выполнения проекта рассчитан до 2027 года. В 2027 году планируется прохождение сертификационных испытаний опытных самолетов, которые будут строиться в 2026 году. И с 2028 года можно будет приступать в случае успешной сертификации к серийному производству этого самолета», — сообщил он.