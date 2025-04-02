Экспорт из Крыма: что и куда продает республика

И добавила, что в этом году планируется проведение выставок крымской продукции (удобрения, косметика, вино, минеральная вода, кондитерские изделия, молочная продукция) в ряде стран, в том числе в Бразилии, Индонезии, Турции, Египте, Вьетнаме, Китае, Индии, странах Ближнего Востока.