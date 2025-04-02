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Экспорт из Крыма: что и куда продает республика

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Зарубежных партнеров интересуют крымская промышленная продукция, эфирные масла, вино и чаи. Об этом сообщила руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая на совещании в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

«Важно, что у нас растет количество экспортеров, растет объем по поддержанному экспорту. Иностранные контрагенты выражают желание и работают с крымскими предпринимателями», — сказала Слуцкая.

В частности, по ее информации, налаживаются поставки эфирных масел в Индию. Туда также поставляется крымская промышленная продукция.

Кроме того, Китай закупает крымские соки и вино, Объединенные Арабские Эмираты — чаи, Казахстан — соки.

Основными торговым партнерами Крыма являются Турция, Казахстан, ОАЭ, Индия, Абхазия, Беларусь, Иран, Армения, Киргизия, перечислила Слуцкая.

И добавила, что в этом году планируется проведение выставок крымской продукции (удобрения, косметика, вино, минеральная вода, кондитерские изделия, молочная продукция) в ряде стран, в том числе в Бразилии, Индонезии, Турции, Египте, Вьетнаме, Китае, Индии, странах Ближнего Востока.