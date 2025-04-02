Экспорт из Крыма: что и куда продает республика

«Важно, что у нас растет количество экспортеров, растет объем по поддержанному экспорту. Иностранные контрагенты выражают желание и работают с крымскими предпринимателями», — сказала Слуцкая.
В частности, по ее информации, налаживаются поставки эфирных масел в Индию. Туда также поставляется крымская промышленная продукция.
Кроме того, Китай закупает крымские соки и вино, Объединенные Арабские Эмираты — чаи, Казахстан — соки.
Основными торговым партнерами Крыма являются Турция, Казахстан, ОАЭ, Индия, Абхазия, Беларусь, Иран, Армения, Киргизия, перечислила Слуцкая.
И добавила, что в этом году планируется проведение выставок крымской продукции (удобрения, косметика, вино, минеральная вода, кондитерские изделия, молочная продукция) в ряде стран, в том числе в Бразилии, Индонезии, Турции, Египте, Вьетнаме, Китае, Индии, странах Ближнего Востока.