В Самарской области резиденты ТОР инвестировали более 40 млрд рублей

В Самарской области резиденты территорий опережающего развития инвестировали в свои производства более 40 млрд рублей. В регионе действуют все преференциальные налоговые режимы для инвесторов. ТОР расположены в Тольятти и Чапаевске.
На территории Тольятти резидентами стали 69 компаний, они уже создали 10,7 рабочих мест, а в Чапаевске — 9 компаний, инвестировавших в свое производство 6,6 млрд рублей.
— Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОР, действуют специальные налоговые льготы и упрощенные административные процедуры. Мы сопровождаем каждый инвестпроект и помогаем инициаторам решить все сложные вопросы, возникающие на разных этапах реализации их планов, — отметил вице-губернатор региона Антон Емельяненко.
Ранее глава губернии Вячеслав Федорищев отметил, что в ближайшее 5 лет в регион планируют привлечь до 4 трлн рублей инвестиций. Для этого в Самарской области активно формируют комфортный инвестиционный климат. Для бизнеса создают упрощенные процедуры получения документации.
Одним из резидентов ТОР «Тольятти» стала компания по выпуску продуктов питания, также в числе резидентов — компания по производству упаковочных материалов.