Новосибирский мусорный оператор ответил на претензии со стороны прокуратуры

Представители компании напомнили о том, что ими в 2023 году было установлено 1082 контейнера для накопления отходов, в 2024 году — еще 859, к 1 апреля 2025 года закуплено 485 контейнеров, из них установлено 411.
«Проект Левобережного комплекса по переработке отходов, разработанный в рамках концессионного соглашения, в настоящий момент проходит загрузку в Госэкспертизу, далее будет проводиться проверка документации. Смещение сроков произошло из-за необходимости заменить часть запланированного проектом импортного оборудования на отечественное. Для снижения стоимости объекта проектировщики, в частности, заменили технологию компостирования, это также привело к увеличению сроков проектирования», — говорится в ответе АО «САХ».
Напомним, что в ходе прокурорской проверки работы мусорного оператора были обнаружены серьезные нарушения. По итогам проверки заместитель прокурора области Александр Рудь направил представления заместителю губернатора Олегу Клемешову и директору АО «САХ» Александру Мартынову.