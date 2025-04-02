Совмин Беларуси отпустил цены сразу на 120 товаров

В Беларуси больше не будут регулировать цены на 120 товаров, проинформировал телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Ранее «Комсомолка» сообщала, что Совмин изменил систему ценового регулирования в Беларуси. Речь идет о регулировании цен на ряд продовольственных и непродовольственных товаров.
При этом основным изменением стало сокращение перечня товаров, цены которых — под контролем. Их количество сейчас сократилось с 331 до 211 позиций. Таким образом, стоимость 120 товаров отпустили в Беларуси.
— Сокращение перечня базировалось на необходимости поддержания уровня инфляции и исключении из ценового регулирования товаров неповседневного спроса или премиум-класса, — прокомментировали в пресс-службе Совмина.
При этом в правительстве обратили внимание на то, что ценовая доступность для населения «борщевого набора» — картофеля, лука, свеклы, моркови, капусты, а также яблок сохраняется.
— До 1 мая 2025 года на них будут действовать предельные максимальные цены, далее в рознице будут действовать предельные надбавки, — констатировали в пресс-службе.
Тем временем Мингорисполком объявил о сокращении количества совещаний после директивы Лукашенко. Так мы писали, что президент Беларуси подписал Директиву, запрещающую необоснованное проведение совещаний.
Также МАРТ рекомендовал объявить скидки на белорусские товары и услуги к 9 Мая. А еще МАРТ сказал торговле отказаться от коммерческой видеорекламы к 9 Мая и измениться внешне еще до 10 апреля.