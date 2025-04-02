Такси получат новые льготы: что меняется для водителей и пассажиров

Правительство приняло новое постановление, которое предусматривает ряд послаблений для таксистов, работающих в составе автопарков юридических лиц. Документ был опубликован 2 апреля 2025 года и уже вызвал активное обсуждение среди участников рынка перевозок.
Что изменится для такси, принадлежащих юридическим лицам?
Согласно постановлению, такси, находящиеся в собственности юридических лиц (предположительно, речь идет об автопарках и официальных службах такси), получают новые права, упрощающие их работу.
Так, им теперь разрешено останавливаться в зоне действия знака «Остановка запрещена» — в том числе у аэропортов, железнодорожных вокзалов и других транспортных узлов, но только для посадки и высадки пассажиров.
Также они получили бесплатный въезд на платные парковки при аэропортах, вокзалах, автовокзалах, строительных рынках, фермерских и вещевых базарах, а также торговых комплексах, в которых государственная доля в уставном капитале составляет не менее 50%. Это также касается только посадки и высадки пассажиров.
А как насчёт таксистов, работающих через агрегаторы?
На текущий момент не уточняется, будут ли распространяться эти льготы на таксистов, которые работают через онлайн-агрегаторы, такие как Yandex Go, Uklon и другие. Вероятно, все будет зависеть от юридического статуса водителя, то есть, оформлен ли он как сотрудник юридического лица или работает как самозанятый.
Самозанятым разрешат работать как маршрутное такси
С 15 апреля 2025 года и до конца 2026 года в Ташкенте начнётся эксперимент по разрешению самозанятым гражданам осуществлять деятельность по перевозке пассажиров на автомобилях от 4 до 8 пассажирских мест (не считая водителя) с повышенным уровнем комфорта. При этом модель автомобиля должна быть одобрена Министерством транспорта.
Самозанятые перевозчики, желающие работать в рамках этой схемы, должны будут получить лицензионную карточку, за которую необходимо оплатить государственную пошлину в размере 3 БРВ — на сегодняшний день это 1,1 миллиона сумов.
Ожидается, что эти меры не только упростят деятельность для легальных таксистов, но и подтолкнут к легализации тех, кто работает неофициально. В то же время, многие вопросы остаются открытыми — в частности, детали допуска агрегаторов и механизм контроля за экспериментом с самозанятыми.
Следим за развитием ситуации.