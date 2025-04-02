Такси получат новые льготы: что меняется для водителей и пассажиров

На текущий момент не уточняется, будут ли распространяться эти льготы на таксистов, которые работают через онлайн-агрегаторы, такие как Yandex Go, Uklon и другие. Вероятно, все будет зависеть от юридического статуса водителя, то есть, оформлен ли он как сотрудник юридического лица или работает как самозанятый.