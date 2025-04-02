Сборщиков самолетов «Освей» будут готовить в Уфе

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Самолетостроителей для Беларуси начнут обучать в Уфимском университете науки и технологий, сообщил в пресс-центре Sputnik представитель Республики Башкортостан в Республике Беларусь Константин Климин.
По его словам, на прошлой неделе было подписано соглашение между вузом и 558-м авиаремонтным заводом в Барановичах, где в скором времени начнут собирать совместные российско-белорусские самолеты «Освей».
Замдиректора барановичского завода Андрей Тучин в свою очередь отметил, что самолетостроителей в Беларуси никогда не готовили, и поэтому предприятие задумалось о подготовке кадров для проекта «Освей».
Я хочу сказать, что университетов или институтов авиационного профиля с хорошей базой на самом деле не так много. В основном они образованы в регионах, где развито самолето- или двигателестроение. В частности, Уфа нам давно известна с положительной стороны моторостроительным производственным объединением «УМПО», с которым мы много лет сотрудничаем по ремонту авиационных двигателей. Также в Уфе находится приборостроительный завод, с которым мы также сотрудничаем.
Три специальности и восемь мест
Он проинформировал, что в этом году 558-й завод планирует заключить контракт с несколькими целевиками, обучение которых будет вестись в Уфе за счет средств барановичского авиапредприятия.
«Поскольку серийное производство самолетов у нас начнется только в 2028—2029 годах, мы в качестве пробного шара определили три специальности», — рассказал Тучин.
По его словам, сейчас речь о восьми учебных местах.
«Это специалисты по обслуживанию авиационной техники самолетов и двигателей. Вторая специализация — это самолетостроение, по сути, это авиаконструкторы. И третья специальность — это авиационное материаловедение», — перечислил собеседник.
Проживание, стипендия, перелеты
Целевое обучение будет полностью проводиться за счет предприятия в Барановичах.
«Платим не только за обучение, но и за проживание. Свою стипендию назначим, чтобы она, может быть, даже немножко превышала стандартную. Кроме этого, мы предлагаем потенциальным нашим студентам оплачиваемые перелеты Минск — Уфа два раза в год туда-обратно на время сессий», — констатировал Тучин.
По его словам, в последующем предприятие планирует ежегодно отправлять целевиков на обучение в Россию, чтобы всегда был приток свежих кадров.
Заместитель директора 558-го завода также заверил, что предприятие не хотело бы останавливаться на одном проекте самолета «Освей», который рано или поздно будет выполнен, а спрос потенциальных покупателей — удовлетворен.
«Если уж создаем такое производство, нужно рассчитывать на то, что авиастроительное предприятие должно действовать постоянно и накапливать опыт, накапливать специалистов», — резюмировал он.
Первым делом — самолеты
Ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров также рассказал, что в вузе сейчас учатся семь студентов из Беларуси, и высказал уверенность, что их количество с каждым годом будет увеличиваться благодаря сотрудничеству в сфере авиастроения.
«Также Башкортостан имеет высокие наработки в области нефтегазовой и нефтехимической сферы, в связи с чем возможной видим организацию подготовки и переподготовки специалистов для Мозырского и Новополоцкого НПЗ, “Гомельтранснефть Дружба” и других предприятий в Уфимском нефтяном техническом университете», — подытожил он.