Сборщиков самолетов «Освей» будут готовить в Уфе

Я хочу сказать, что университетов или институтов авиационного профиля с хорошей базой на самом деле не так много. В основном они образованы в регионах, где развито самолето- или двигателестроение. В частности, Уфа нам давно известна с положительной стороны моторостроительным производственным объединением «УМПО», с которым мы много лет сотрудничаем по ремонту авиационных двигателей. Также в Уфе находится приборостроительный завод, с которым мы также сотрудничаем.