Корпорация Microsoft ушла из Нижнего Новгорода

Закрытие произошло в декабре 2024 года и стало частью масштабного сворачивания присутствия компании в России, передает ТАСС. Согласно отчетности одной из российских структур Microsoft, в декабре были ликвидированы восемь филиалов в таких городах, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Самара. В январе 2025 года компания также закрыла ещё пять обособленных подразделений — в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле.