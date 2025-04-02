18 домов снесут в Канавинском районе Нижнего Новгорода для новой застройки

До начала демонтажных домов дома расселят. Под снос пойдут шлакоблочные и деревянные дома №№ 2, 6, 8, 10, 12, 18, 20 на улице Фибролитовой, двухэтажные дома №№ 1А, № 3А, 5, 7, 9, 11, 13 на улице Крановой и двухэтажные дома №№ 4,6, 8, 10 на Актюбинской. Отмечается, что в здании № 4 на Актюбинской также есть магазины. Кроме того, часть домов из намеченного плана уже демонтировали.