Defense One: Европа ищет варианты замены американского оружия

Согласно статье, для обсуждения этого вопроса европейские чиновники раз в две недели проводят встречи. Представители США в них не принимают участия. Эти встречи помогают конкретизировать детали для расширения сотрудничества, например какие страны могут производить то или иное оружие.
Поворотными моментами для Европы стали унизительная встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, риторика США в отношении Канады и Дании, а также недавнее решение Вашингтона о приостановке обмена разведданными между США и Украиной.
Однако европейские источники отказываются комментировать такую возможность, ссылаясь на то, что Дания и США являются союзниками по НАТО и близкими партнерами.
Хотя европейские лидеры все более настороженно относятся к Трампу, они не хотят полного разрыва с США. Предпочтение по-прежнему отдается сотрудничеству, подчеркнул премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
«Европе критически не хватает ключевых средств командования и контроля, ударных средств дальнего радиуса действия, средств разведки, наблюдения и рекогносцировки, артиллерийских систем, беспилотников и систем РЭБ, противовоздушной обороны, воздушного транспорта, материально-технического обеспечения и достаточного количества боеприпасов», — пояснил он.
Представитель Госдепартамента США, со своей стороны, отметил, что, несмотря на желание Европы укрепить собственную оборону, исключение американских компаний из европейских оборонных проектов «нанесет ущерб их собственной безопасности». Одним из трудно заменимых видов американского оружия является спутниковая разведка. Крайне маловероятно, что Европа сможет создать свои собственные спутники космического базирования к 2030 году.
В результате обещание ЕС к 2020 году направить 25% оборонных бюджетов на совместные инвестиции не сбылось. На сегодняшний день этот показатель достиг всего 11%. «Это привело к критическому снижению обороноспособности, затруднило взаимодействие европейских армий и стало причиной экономических потерь из-за нереализованной экономии на масштабе», — пояснили в аналитическом центре Royal United Services Union (RUSI).
Европа слишком разнообразна, в ней слишком много стран с совершенно разными отношениями с Вашингтоном и Москвой, чтобы можно было быстро прийти к простым соглашениям по таким важным вопросам, делается вывод в статье.