Geely были

Согласно «СПАРК-Интерфакс», в марте учредителем и директором волгоградского ООО «А-Моторс» стал Руслан Такавеев, связанный со структурами владельца «Автопрестижа» Евгения Ляндаева и, по данным «Ъ-Прикамье», работающий в этом холдинге заведующим административно-хозяйственной частью. ООО «А-Моторс» управляет салоном по ул. Землячки, 82 г, ранее принадлежавшим местному дилеру «Волга-Раст». До сделки учредителем «А-Моторс» был Игорь Капитанов, владелец сети автосалонов «Волга-Раст». Волгоградский автодилер продавал в этом центре китайские машины Geely, Belgee и Knewstar.
Как рассказывает источник в автобизнесе, «Автопрестиж» продолжил продавать перечисленные марки авто в салоне на ул. Землячки, тоже перешедшем пермскому холдингу. На сайте «Автопрестижа» уже указано, что организация является официальным дилером Geely, Belgee и Knewstar в Волгограде и работает по адресу приобретенного салона. Согласно сайту «Волга-Раст», салон и дилерство вышеуказанных марок все еще числятся за волгоградской компанией.
Гендиректор «Автопрестижа» Артем Кононов пока отказался комментировать приобретение волгоградского дилера Geely.
Китайская марка Geely очень известна на российском рынке и является одной из самых покупаемых китайских машин. По объемам регистрации в 2024 году Geely заняла в Прикамье четвертое место: в минувшем году в регионе было поставлено на учет 1883 новых авто бренда, что на 123,4% больше, чем в 2023-м. В целом по итогам минувшего года доля Geely на пермском рынке составила 7,1%, увеличившись за год на 2,5%. Belgee — белорусско-китайская марка, под которой совместное белорусско-китайское предприятие «Белджи» выпускает машины в Белоруссии. Китайский концерн является официальным дистрибьютором Belgee. Knewstar — проект Geely, бренд создан в качестве альтернативного варианта для поставок автомобилей на российский рынок.
«Автопрестиж» занимается продажами автомобилей в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Калуге и Волгограде. В Перми компания продает Geely, Knewstar, GAC, Belgee, Baic, Mitsubishi и Sollers. Недавно автодилер арендовал в Перми бывший салон российской автомобильной группы «Ключавто» (ул. Спешилова, 111/3). Там «Ключавто» продавала подержанные машины и новые китайские авто Jetour. Однако затем компания отказалась от аренды помещений в Камской долине и продала остатки склада б/у машин «Автопрестижу». Также в 2024 году «Автопрестиж» купил в Калуге дилера Lada. До недавнего времени у пермской компании в Волгограде действовал только салон по продаже подержанных машин.
«Волга-Раст» — один из крупных волгоградских автодилеров. Владелец группы Игорь Капитанов основал компанию в 1996 году. Согласно информации в сообществе группы ВКонтакте, «Волга-Раст» является дилером Geely, Belgee, Knewstar, Evolute, УАЗ, а также официальным сервисным партнером Volkswagen, Skoda, Renault и Honda в Волгограде и области.
Пермские дилеры не раз покупали бизнес конкурентов в других регионах. Крупнейшей в последнее время сделкой была прошлогодняя покупка пермской компании Verra крупного уфимского дилера — «Альфа-Сервис». Причем это было приобретение равного себе дилера — годовые обороты участников сделки на то время составляли примерно по 10 млрд руб.
По словам гендиректора компании по продажам автомобилей Verra Анны Бояршиновой, три ключевых составляющих автобизнеса — это продажа новых автомобилей, машин с пробегом и услуги сервиса. Поэтому если у «Автопрестижа» в Волгограде уже был салон по продаже машин с пробегом, то покупка дилера новых автомобилей выглядит логично и даст синергетический эффект развитию бизнеса, считает эксперт. «Бренды, право на продажу которых “Автопрестиж” получил с покупкой дилера в Волгограде, входят в топ лидеров рынка. Geely популярен у россиян за счет своего качества, а также того, что китайская компания Geely Holding Group является совладельцем шведского концерна Volvo Cars. Со временем популярность Geely и связанных с ним брендов растет», — обратила внимание госпожа Бояршинова.
Гендиректор холдинга «Дав-Авто» Дмитрий Башаров поддержал расширение бизнеса «Автопрестижа» в Волгограде, отметив, что компании нужен коллектив в этом городе и время, чтобы контролировать деятельность нового салона. «Пермь — один из ведущих городов в автобизнесе: пермские дилеры отличаются своей экспансией по разным городам России», — заявил собеседник. Стратегии развития автодилеров зависят от их финансового состояния. Привлечение кредитных средств на такие цели Дмитрий Башаров считает неоправданным в связи с высокими банковскими ставками. «Но если у компании достаточно собственных средств, что, я так понимаю, происходит с “Автопрестижем”, и холдинг может себе позволить приобрести другого дилера, то почему бы и нет?»— рассуждает собеседник. Гендиректор «Дав-Авто» также обратил внимание на 50%-ное «проседание» авторынка в последние полгода. Этот сложный период в отрасли закончится, и отложенный спрос поднимет продажи машин, полагает Дмитрий Башаров.