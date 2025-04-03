Geely были

Гендиректор холдинга «Дав-Авто» Дмитрий Башаров поддержал расширение бизнеса «Автопрестижа» в Волгограде, отметив, что компании нужен коллектив в этом городе и время, чтобы контро­лировать деятельность нового салона. «Пермь — один из ведущих городов в автобизнесе: пермские дилеры отличаются своей экспансией по разным городам России», — заявил собеседник. Стратегии развития автодилеров зависят от их финансового состояния. Привлечение кредитных средств на такие цели Дмитрий Башаров считает неоправданным в связи с высокими банковскими ставками. «Но если у компании достаточно собственных средств, что, я так понимаю, происходит с “Автопрестижем”, и холдинг может себе позволить приобрести другого дилера, то почему бы и нет?»— рассуждает собеседник. Гендиректор «Дав-Авто» также обратил внимание на 50%-ное «проседание» авторынка в последние полгода. Этот сложный период в отрасли закончится, и отложенный спрос поднимет продажи машин, полагает Дмитрий Башаров.