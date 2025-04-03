На реконструкцию горящего полигона в Новороссийске выделят более 1,1 млрд рублей

Пожар на свалке не удается полностью ликвидировать с 13 марта 2025 года. Огонь был локализован 18 марта, но 26 марта произошел оползень, спровоцировавший новые очаги возгорания. В ночь на 27 марта пожар был снова локализован. В настоящее время спасатели продолжают тушение, и площадь возгорания уменьшилась с 2500 до 500 квадратных метров.