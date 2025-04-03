На реконструкцию горящего полигона в Новороссийске выделят более 1,1 млрд рублей

Компания, владеющая горящим мусорным полигоном в Новороссийске, объявила конкурс на проведение работ по его модернизации. Информация о тендере размещена на портале «Госзакупки», где указана стоимость проекта — 1,1 миллиарда рублей.
Прием заявок продлится до 9 апреля 2025 года, а имя победителя, которому предстоит реализовать проект реконструкции Новороссийского экологического комплекса по обращению с ТКО с целью увеличения его вместимости, будет объявлено 11 апреля 2025 года.
Модернизация полигона, расположенного на горе Щелба, должна быть завершена до конца 2025 года. Ранее глава Новороссийска, Андрей Кравченко, оценивал стоимость рекультивации данного объекта примерно в 1 миллиард рублей.
Полигон был открыт в 2013 году. Сюда свозят отходы из Новороссийской и Геледжикской зон. К 2023 году мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске исчерпал все свои производственные мощности.
Пожар на свалке не удается полностью ликвидировать с 13 марта 2025 года. Огонь был локализован 18 марта, но 26 марта произошел оползень, спровоцировавший новые очаги возгорания. В ночь на 27 марта пожар был снова локализован. В настоящее время спасатели продолжают тушение, и площадь возгорания уменьшилась с 2500 до 500 квадратных метров.