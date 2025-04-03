Развитие системы среднего профобразования обсудили в Краснодаре

«В прошлом году было подписано около 1,8 тысячи договоров о целевом обучении, а в этом уже 450, этого недостаточно, ведь ежегодно выпускается свыше 35 тысяч молодых специалистов. Программа “Профессионалитет” уже частично решает многие из этих вопросов. Тем не менее, необходимо активнее привлекать частные учебные заведения в этот процесс, в том числе в рамках бюджетного финансирования», — рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.