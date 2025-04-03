Развитие системы среднего профобразования обсудили в Краснодаре

В Краснодаре обсудили вопросы развития системы среднего профессионального образования. Особое внимание было уделено необходимости определения потребностей рынка труда и адаптации образовательных программ для обеспечения всех секторов экономики квалифицированными специалистами. Также были затронуты вопросы трудоустройства выпускников.
«В прошлом году было подписано около 1,8 тысячи договоров о целевом обучении, а в этом уже 450, этого недостаточно, ведь ежегодно выпускается свыше 35 тысяч молодых специалистов. Программа “Профессионалитет” уже частично решает многие из этих вопросов. Тем не менее, необходимо активнее привлекать частные учебные заведения в этот процесс, в том числе в рамках бюджетного финансирования», — рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.
Замглавы региона подчеркнула важность предоставления студентам возможности трудоустройства уже во время обучения и необходимость разработки эффективной схемы для их трудоустройства и закрепления в регионе.