В два раза вырос товарооборот между Кубанью и Абхазией

За последние пять лет объем торговли между Кубанью и Абхазией увеличился вдвое. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, Кубань и Абхазия связаны не только общей границей, но и многолетней дружбой и плодотворным сотрудничеством. Кондратьев подчеркнул, что регион гордится совместными успехами в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Он также отметил потенциал для развития совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, а особенно в сфере туризма.
«Видим перспективы в совместных проектах в сельском хозяйстве, промышленности и главное — в туристической сфере. Мы активно развиваем кубанские курорты, создаем условия для качественного и современного отдыха, которые могут появиться и в Абхазии. Рассчитываем, что под руководством избранного президента республика продолжит укреплять отношения с нашим регионом, увеличивать экспортный потенциал, развивать общее Черноморское побережье», — прокомментировал Вениамин Кондратьев.
В связи с вступлением в должность нового президента Абхазии, Бадры Гунбы, Кондратьев выразил надежду на дальнейшее укрепление связей между республикой и Краснодарским краем, увеличение экспортного потенциала и развитие Черноморского побережья.