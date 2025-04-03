В два раза вырос товарооборот между Кубанью и Абхазией

По словам главы региона, Кубань и Абхазия связаны не только общей границей, но и многолетней дружбой и плодотворным сотрудничеством. Кондратьев подчеркнул, что регион гордится совместными успехами в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Он также отметил потенциал для развития совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, а особенно в сфере туризма.