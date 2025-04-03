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В два раза вырос товарооборот между Кубанью и Абхазией

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие в инаугурации президента Абхазии Бадры Гунба.

Источник: соцсети

За последние пять лет объем торговли между Кубанью и Абхазией увеличился вдвое. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, Кубань и Абхазия связаны не только общей границей, но и многолетней дружбой и плодотворным сотрудничеством. Кондратьев подчеркнул, что регион гордится совместными успехами в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Он также отметил потенциал для развития совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, а особенно в сфере туризма.

«Видим перспективы в совместных проектах в сельском хозяйстве, промышленности и главное — в туристической сфере. Мы активно развиваем кубанские курорты, создаем условия для качественного и современного отдыха, которые могут появиться и в Абхазии. Рассчитываем, что под руководством избранного президента республика продолжит укреплять отношения с нашим регионом, увеличивать экспортный потенциал, развивать общее Черноморское побережье», — прокомментировал Вениамин Кондратьев.

В связи с вступлением в должность нового президента Абхазии, Бадры Гунбы, Кондратьев выразил надежду на дальнейшее укрепление связей между республикой и Краснодарским краем, увеличение экспортного потенциала и развитие Черноморского побережья.