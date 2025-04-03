Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 3 апреля

Национальный банк установил курсы валют на 3 апреля 2025 года, четверг. В частности, понизились курс доллара и курс евро, но увеличился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 3 апреля, Национальный банк определил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1284 белорусского рубля, 1 евро — 3,3791 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6610 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в среду, 2 апреля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля вырос. Ощутимее при этом изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара уменьшен на 0,0029 белрубля, курс евро потерял 0,0088 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0059 белрубля.
Тем временем Совмин изменил систему ценового регулирования в Беларуси. В частности, Совмин Беларуси отпустил цены сразу на 120 товаров продовольственных и непродовольственных товаров.