Трамп ввел пошлины против Казахстана и Украины, но не России

России в списке Трампа с пошлинами не оказалось.
США вводят взаимные пошлины на товары из ряда стран, в том числе Казахстана и Украины. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп и показал таблицу, в которой отражены конкретные значения для каждой страны.
Как следует из таблицы, пошлина против Казахстана составит 27%, против Украины — 10%. Россия в списке, представленном Трампом, отсутствует. Трансляцию мероприятия вел Белый дом на официальном сайте.
При этом таможенный тариф для всех стран составит минимально 10%. Пошлины на товары из Китая представлены в виде 34%, а против Тайваня — 32%.