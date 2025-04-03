Казахстан и Украина заплатят США, а Россия нет: Трамп объявил миру тарифную войну

США вводят пошлины в 20% на товары из ЕС и таможенный тариф для всех стран.
США вводят взаимные пошлины на товары из ряда стран, в том числе Казахстана и Украины. Об этом заявил президент Дональд Трамп. Он также показал таблицу, детализирующую ставки пошлин для каждой из упомянутых стран. При этом Россия не включена в список стран, обозначенный администрацией Трампа. Подробнее — в материале URA.RU.
Почему США ввели пошлины против всех стран.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении постоянных тарифов на импорт автомобилей и автозапчастей. По словам Трампа, он не опасается возможного повышения стоимости автомобилей производителями в ответ на новые 25-процентные пошлины на все зарубежные автомобили.
Президент считает, что такая мера может стимулировать спрос на американские машины, укрепляя тем самым национальный автопром. По его словам, это шаг к восстановлению «торговой справедливости». «Введение Вашингтоном взаимных таможенных пошлин в отношении всех стран — это день экономической независимости США», — заявил Трамп.
Пошлины по помогут восстановить «торговую справедливость’Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Кто попал под пошлины США.
С 3 апреля 2025 года в США начнут действовать новые таможенные тарифы. Они затронут импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автомобильных запчастей, на который будет наложена пошлина в размере 25%. В список стран, на товары из которых будут распространяться эти меры, включены несколько государств.
Товары из Казахстана будут облагаться пошлиной в размере 27%, а продукция из Украины — в 10%. Импорт из Китая окажется под давлением 34%-ной пошлины, а товары из Тайваня будут обложены пошлиной в размере 32%. Россия не включена в список стран, обозначенный администрацией Трампа. Тем не менее, минимальный таможенный тариф для всех стран установлен на уровне 10%.
Пошлины затронут Украину и ряд других странФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Как это отразится на мировой экономике.
Новые тарифы пошлин затронут только те страны, которые ввели высокие тарифы на американские товары или имеют с США значительный торговый дефицит. Это касается лишь «грязных 15%» мировых экономик, каждой из которых будет установлена индивидуальная ставка, заявил Глава минфина США Скотт Бессент, передают «Ведомости».
Эксперты предупреждают, что введение торговых пошлин и ответные меры могут негативно сказаться на мировой экономике. Пошлины ускорят инфляцию и ударят по мировому ВВП. Ограничения в торговле, особенно с такими крупными партнерами как ЕС, Китай, Канада и Мексика, могут снизить стабильность американской экономики и ослабить позиции доллара в мировой торговле.
Введение торговых пошлин со стороны США скажутся на мировой экономикеФото: Создано в Midjourney © URA.RU.