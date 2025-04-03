Казахстан и Украина заплатят США, а Россия нет: Трамп объявил миру тарифную войну

Товары из Казахстана будут облагаться пошлиной в размере 27%, а продукция из Украины — в 10%. Импорт из Китая окажется под давлением 34%-ной пошлины, а товары из Тайваня будут обложены пошлиной в размере 32%. Россия не включена в список стран, обозначенный администрацией Трампа. Тем не менее, минимальный таможенный тариф для всех стран установлен на уровне 10%.