Toyota бесплатно заменит моторы в машинах 2 тысяч россиян. Кому положен новый ДВС?

Причиной кампании стал выявленный дефект при производстве одной из партий двигателей V35A. Сборка силовых установок была произведена без удаления стружки от механообработки, которые загрязнили ДВС. В результате коренные подшипники коленвала начинают работать при повышенных нагрузках и рискуют быстро выйти из строя.
«На всех транспортных средствах будет заменён двигатель», — говорится в сообщении Росстандарта.
А ранее стало известно, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, проданный ФГУП «НАМИ» в 2023 году, готовится к расконсервации. Предприятие, которое не функционирует уже несколько лет, начало набор сотрудников, включая инженеров по экстерьерам и интерьерам, а также менеджеров по исследованиям и разработкам.