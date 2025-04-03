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Toyota бесплатно заменит моторы в машинах 2 тысяч россиян. Кому положен новый ДВС?

Российская «дочка» компании Toyota «Тойота Мотор» объявила о начале масштабной отзывной компании, которая затронет 1913 автомобилей. Она коснётся внедорожников Land Cruiser 300 и Lexus LX600, которые сошли с конвейера в период с 2021 по 2022 год, сообщил Росстандарт.

Источник: Life.ru

Причиной кампании стал выявленный дефект при производстве одной из партий двигателей V35A. Сборка силовых установок была произведена без удаления стружки от механообработки, которые загрязнили ДВС. В результате коренные подшипники коленвала начинают работать при повышенных нагрузках и рискуют быстро выйти из строя.

«На всех транспортных средствах будет заменён двигатель», — говорится в сообщении Росстандарта.

А ранее стало известно, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, проданный ФГУП «НАМИ» в 2023 году, готовится к расконсервации. Предприятие, которое не функционирует уже несколько лет, начало набор сотрудников, включая инженеров по экстерьерам и интерьерам, а также менеджеров по исследованиям и разработкам.