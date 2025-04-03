Toyota бесплатно заменит моторы в машинах 2 тысяч россиян. Кому положен новый ДВС?

А ранее стало известно, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, проданный ФГУП «НАМИ» в 2023 году, готовится к расконсервации. Предприятие, которое не функционирует уже несколько лет, начало набор сотрудников, включая инженеров по экстерьерам и интерьерам, а также менеджеров по исследованиям и разработкам.