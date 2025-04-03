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США объяснили, почему не обложили РФ пошлинами, как Казахстан и Украину

Россия и Белоруссия не попали в список США по импортным пошлинам из-за отсутствия торговли с ними. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.

Бессент объяснил решение США не включать Россию в списки по пошлинам.

Россия и Белоруссия не попали в список США по импортным пошлинам из-за отсутствия торговли с ними. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКазахстан и Украина заплатят США, а Россия нет: Трамп объявил миру тарифную войну.

«У нас с ними нет торговли», — сказал Бессент. Его слова прозвучали в эфире Bloomberg Television. Он также попросил страны, против которых Вашингтон ввел пошлины не поднимать тарифы и не провоцировать тем самым эскалацию.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин против многих стран. По его словам, это стало ответом на потребительское отношение к Америке, сформировавшееся у других государств. В список попали Казахстан и Украина, а Россия и Белоруссия — нет.